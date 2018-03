Berufsalltag: Wer erfolgreich sein will, muss lügen

Die Teilnehmer, die im beruflichen Umfeld schmerzhaft ehrlich sein mussten, fühlten sich dagegen deutlich schlechter. Dementsprechend wurde die Untersuchung der Forscher auch " Be yourself - unless you are at work" zusammengefasst. Dementsprechend fiel auch der Rat von Oliver Robinson von der Universität Greenwich aus, als er die Ergebnisse beim jährlichen Treffen der britischen psychologischen Gesellschaft vorstellte: "Es ist manchmal deutlich besser, höflich zu lächeln oder taktvoll zu schweigen, anstatt Kollegen und Vorgesetzten zu sagen, was man gerade denkt und fühlt."