EntscheidungsMacher Angelika Titzrath: Eine neue Perspektive für die HHLA

Auch der Bahntransport ist zu einem wichtigen Standbein geworden: Von Hamburg aus rollen die Container auf Zügen in das Hinterland, und die HHLA verdient daran mit ihrem Tochterunternehmen Metrans kräftig mit. In ferner Zukunft könnten Container sogar unterirdisch den Hamburger Hafen verlassen, in Hyperloop-Röhren. An einem entsprechenden Forschungsprojekt beteiligt sich die HHLA bereits. Titzraths Kritiker sind angesichts dieser Innovationsfreude mittlerweile verstummt.