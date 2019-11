EntscheidungsMacher Herbert Diess: Der Mr. Elektro der globalen Autoindustrie?

Tatsächlich investiert der Konzern in den kommenden fünf Jahren die schwindelerregende Summe von 30 Milliarden Euro in drei Dutzend neue E-Modelle und in Fertigungsstätten, weitere rund 100 Milliarden werden in den Kauf von Batterien und von anderen E-Auto-Komponenten fließen.



Sein Kurs sei angesichts dieser Summen unumkehrbar, sagt Konzernchef Diess: „Wir haben in den vergangenen Jahren schon mehrere Milliarden Euro in die Elektromobilität investiert.“ Ein Großteil sei in die Elektroplattform geflossen, die Basis der neuen Modelle. Allein der Umbau des ersten E-Auto-Werks in Zwickau habe 1,2 Milliarden gekostet. Und „weitere sieben Werke rüsten wir aktuell um oder bauen sie neu". Acht Produktionsstätten mit einem Ausstoß von jeweils 300 000 Autos – VW kleckert nicht, VW klotzt.



So könnte Diess der Mr. Elektro der globalen Autoindustrie werden. Tesla-Gründer Elon Musk hat die Wende hin zum E-Antrieb vor über einem Jahrzehnt angestoßen und versorgt heute eine automobile Elite mit seinen schicken Batterieautos. Diess könnte der Manager sein, der das Volk für die Revolution gewinnt.