EntscheidungsMacher Joe Kaeser: Der Mann, der den Radikalumbau wagte

Der Mann an der Spitze von Siemens hat viele Namen: Joe Kaeser, wie er sich seit seiner Siemens-Tätigkeit in den USA nennt, Josef Käser, wie der 62-Jährige ursprünglich heißt, oder einfach nur „der Käser Sepp“, wie man ihn in seiner Heimat Arnbruck im bayerischen Wald nennt.