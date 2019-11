EntscheidungsMacher Wie Tina Müller Douglas eine Schönheitskur verpasst

Müller will ihr Unternehmen so „zur zentralen Beauty-Plattform Europas“ machen; sie sieht in der „Plattformökonomie“ schließlich das „Geschäftsmodell der Zukunft“. Dabei gehe es nicht nur um zusätzliche Produkte, sondern mittelfristig auch um Serviceangebote vom Friseurtermin bis zur Maniküre. Wird Müllers Schönheitskur anschlagen? Sie selbst lässt keinen Zweifel am Erfolg ihrer Mission: Es gehe nicht nur darum, „unsere starke Position zu verteidigen, wir wollen sie ausbauen“, sagte sie jüngst in einem Interview.