Erfolgsfaktor Vielfalt: Verfolgen Sie „The Shift Summit“ im Livestream

Was sind die Gründe dafür, dass viele Schaltzentralen der Macht – in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – noch immer nicht so vielfältig sind wie unsere Gesellschaft? Wie kriegen wir das besser hin? Und was gewinnen wird dadurch?



Auch in diesem Jahr heben WirtschaftsWoche und Handelsblatt beim „The Shift Summit“ das Thema Diversität wieder auf die große digitale Bühne. Wir bringen Entscheiderinnen und Entscheider, Role Models und Thought Leader zusammen und erzeugen über viele kleine Teile das Gesamtbild erfolgreich gelebter Diversity & Inclusion. Seien Sie in unserem Livestream mit dabei.



Alle Informationen finden Sie unter anmeldung.me/the-shift-summit