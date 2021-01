160 Millionen Dollar für Sennder Das Rennen um die Frachttransporte von morgen

Im Vergleich zu reinen Software-Start-ups skaliert das Modell von Sennder zwar langsamer – doch der potenzielle Markt ist ungleich größer. Zwei Milliarden Euro Umsatz peilt das Start-up bis 2025 an. Zukünftig will Gründer Nothacker die Planungssoftware, an der 200 der aktuell 800 Mitarbeiter basteln, auch an große Versender lizensieren. Mehr als die Hälfte der aktuellen 160-Millionen-Dollar-Finanzierung fließe daher in die Plattform, kündigt das Start-up an. „Das ist der einzige Weg, mit der wir uns langfristig von traditionellen Speditionen differenzieren“, sagt Nothacker, der Sennder gemeinsam mit Julius Köhler und Nicolaus Schefenacker gegründet hat. Die alteingesessene Konkurrenz ist jedoch ebenfalls aufgewacht: So ist Deutsche Post DHL seit einigen Jahren mit der Digitalspedition Saloodo unterwegs. DB Schenker hat mit Drive4Schenker eigene Plattform gebaut, über die Transportpartner ihre Lastwagen füllen können.