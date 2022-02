30 Millionen Dollar für schlaue Industrieroboter „Sie finden aktuell keine vergleichbare Technologie“

Die trainierten Roboter können dann etwa unsortierte Teile in Kisten erkennen, greifen und sie in Maschinen platzieren. Objekte müssen nicht mehr an festgelegten Position bereitliegen, damit die Greifarme sie packen können.



„Sie finden aktuell keine vergleichbare Technologie, die es Menschen ermöglicht, Ihre Aufgaben ohne viel Aufwand eins zu eins an Roboter zu übergeben“, verspricht Bösl. Der Robotik-Experte ist erst vor kurzem in die Führungsriege des Start-ups eingestiegen. Zuvor war Bösl Robotik-Chef beim Automatisierungsspezialisten Festo und leitender Innovationsmanager beim Roboterbauer Kuka. Bei Micropsi Industries soll er sich nun im Produktinnovationen kümmern. „Mich hat die Technologie von Micropsi Industries absolut überzeugt“, sagt Bösl.