Abgeschreckte Investoren? Die Kritik an der Fraunhofer-Gesellschaft wird noch lauter

Die WirtschaftsWoche hatte vor einigen Tagen berichtet, dass zahlreiche Fraunhofer Ausgründungen sich schon beim Start in Schieflage befinden, weil die Organisation in den ersten Jahren fixe Lizenzgebühren von teilweise mehreren 100.000 Euro von den Start-ups fordert. Hinzu kommen variable Lizenzgebühren auf den Umsatz, sowie Beteiligungen an den Unternehmen von bis zu 25 Prozent. Das zusammen schreckt vor allem Wagniskapitalgeber ab. Unter anderem, weil die von Anfang an geringen Anteile der Gründer an ihrem Unternehmen durch spätere Investitionsrunden auf ein Niveau sinken, wo sich diese kaum noch als Unternehmer fühlen könnten.



Eine Reform, wie sie nun Laguna ins Spiel bringt, würde nicht nur den Unternehmergeist stärken. Sie könnte auch den oft langwierigen Ausgründungsprozess beschleunigen. Bisher seien die Verhandlungen zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft und den Gründern über Lizenzgebühren und Beteiligungen kompliziert und würden sich oft über Monate und Jahre hinziehen. „Allein diese Durststrecke zu überleben ist eine Herausforderung für die Gründer und führt dazu, dass die Bemühungen abgebrochen werden“, sagt Laguna. „Statt kleinteilig einzelne Positionen langwierig zu optimieren und damit Ausgründungen zu verhindern, sollte ein einfaches Standardmodell dafür sorgen, dass auch die Fraunhofer-Institute im Erfolgsfall partizipieren - ohne Investoren und Gründer abzuschrecken.“