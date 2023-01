Aerones: Haniel investiert in Climatetech-Start-up: Alles für die Enkel

Die Entwicklung bei Haniel zeigt zwei Dinge: Zum einen tun sich sogar große Konzerne häufig schwer, eine Start-up-Strategie am Reißbrett zu konzipieren. Der Mischkonzern war im Vergleich zu anderen etablierten Unternehmen früh in dem Bereich aktiv – doch zielte zunächst auf ganz unterschiedliche Sparten. Bereits im Frühjahr 2020 übernahmen die Duisburger die Mehrheit am digitalen Matratzendirektvertrieb Emma, ein paar Monate später stiegen sie beim Vertical-Farming-Pionier Infarm ein, bald danach steckten sie Geld in die Schulorganisations-App Sdui.