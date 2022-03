Air up Ashton Kutcher und Mila Kunis investieren in deutsches Start-up

Das Produkt von Air up ist eine Getränkeflasche mit einem Duft-Aufsatz. In die Flasche kommt stilles oder prickelndes Wasser. Beim Trinken gelangt durch den Sog nicht nur das Wasser, sondern auch Luft durch den Pod in den Mund – das menschliche Gehirn nimmt den Duft als Geschmack wahr. Die Idee: So sollen die Menschen weniger zuckerhaltige Getränke konsumieren, außerdem durch die wieder auffüllbare Flasche Müll vermeiden. Die Duftaufsätze haben etwa den Geschmack von Kirsche, Cola oder Eiskaffee. Die Idee für das Produkt entstand an der Uni. Seit 2019 ist Air up auf dem Markt. Die Gründer besorgten sich das Kapital unter anderem bei den Start-up-Investoren Frank Thelen und Ralf Dümmel, bekannt aus der Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“. Auch der US-Getränkekonzern Pepsi hat sich beteiligt.