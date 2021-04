Amazonhändler-Aufkäufer Thrasio: „Wir investieren 500 Millionen Dollar in Europa“

Mit einem ähnlichen Ziel sind einige Konkurrenten unterwegs. Wie wollen Sie sich absetzen – auch in Verhandlungen mit Amazonhändlern?

Kubec: Vor allem mit unserer Erfahrung, wenn es um die Integration und die Skalierung von Marken geht. Amazon ist ein komplexer Marktplatz. Es kann schon eine echte Herausforderung werden, ein Unternehmen dort zu führen. Dutzende Marken zu steuern, erfordert sehr stabile Prozesse und eine Menge an Wissen und Erfahrung. Die Lehren, die wir durch den Kauf, die Integration und das Wachstum von 100 und mehr Marken gewonnen haben, verschaffen uns einen wichtigen Vorteil. Und: Mit mehr als 15.000 Produkten haben wir eine große Breite an Information zur Hand. Das ist ein Know-how, das man kaum in diesem Bereich erreicht, ohne Millionen von Transaktionen zu beobachten.



