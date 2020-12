Antibeschlagprodukte Beschlagene Brillen: Wie zwei Gründer gerade das Geschäft ihres Lebens machen

Hier kommen Fleischhauer und Geschäftspartner Uhm ins Spiel: Die Verkaufszahlen seines Microfasertuchs, das in einen geheimen Mix aus verschiedenen Chemikalien getränkt und anschließend getrocknet wird, gehen seit Monaten durch die Decke. Es soll bis zu 200 Mal angewendet werden können und immer für zehn Stunden vor der nervigen Kondensation schützen. Verkaufte Fleischhauer vor der Pandemie nur etwa 10.000 der Tücher pro Jahr, sollen es heute 500.000 in nur einem Monat sein. Und es sei „kein Ende in Sicht“. „Wir beliefern Optiker, Tankstellen, Onlinehändler, Apotheken, Lebensmittelhändler, Pharmaziegroßhändler“, so der Unternehmer. Einen Umsatz will er nicht nennen.