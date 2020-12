Auto1-Mitgründer Christian Bertermann Auto kaufen? „Wir machen das online – und zwar besser als alle anderen“

…und viel Geld in den Aufbau von Autohero stecken.

Ja, denn es ist die natürliche Erweiterung unseres Geschäftsmodells, dass wir Gebrauchtwagen selbst an den Endkunden verkaufen. Wir sind der größte Einkäufer von Gebrauchtwagen in ganz Europa. Niemand handelt mehr Einheiten als wir, und niemand kauft mehr Autos von privat als wir. Der Markt für Gebrauchtwagen in Europa ist riesig, rund 700 Milliarden Euro groß, wenn man die Finanzierung einbezieht. Es gibt keinen einzigen Player in Europa mit einer vergleichbaren Marke. Das ist für uns eine riesige Gelegenheit – und unsere Investoren sehen das genauso. Der nächste logische Schritt ist für uns also, unsere Plattform für den Verkauf von Gebrauchtwagen an Endkunden auszubauen. So können wir die komplette Wertschöpfungskette in diesem Markt bedienen. Aber dafür wollen wir keine Glaspaläste bauen. Wir machen das online – und zwar besser als alle anderen.