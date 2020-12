Auto1-Mitgründer Christian Bertermann Auto kaufen? „Wir machen das online – und zwar besser als alle anderen“

Und? Können Sie?

Wir haben die beste Ausgangsposition, um dieses Geschäft enorm auszubauen. 2019 haben wir 615.000 Fahrzeuge in 30 Märkten in ganz Europa verkauft. Im Hintergrund arbeiten wir europaweit mit über 150 Logistikzentren mit riesigen Lagerflächen zusammen. Dort werden wir auch unsere Autohero-Fahrzeuge lagern können. Damit sind wir schon relativ nah an den Kunden dran. Von dort werden wir die letzte Meile selbst machen – mit unseren eigenen Trucks und unseren eigenen Fahrern. Dafür haben wir haben einen coolen Truck bauen lassen: Der hat auf der Ladefläche eine gläserne Box, in der transportieren wir das Auto – sauber und trocken, und es sieht spektakulär aus. Das ist wie das Matchbox-Auto in der Verpackung, das wir noch aus der Kindheit kennen.