Autorin über das Silicon Valley „Das alles ist einfach so kaputt und so amerikanisch“

Im Buch scheint es, als gebe es nur zwei Optionen: Entweder seine Seele an ein Start-up verkaufen, aber ordentlich Geld verdienen - oder das tun, was man liebt, dabei aber ohne Krankenversicherung oder regelmäßiges Einkommen dastehen. Ist die Wirklichkeit im Silicon Valley wirklich so schwarz-weiß?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich im Silicon Valley ein Leben aufzubauen. Die Frage ist, ob man das Spiel mitspielt und in der Industrie mitmischt, oder ob man sich dazu entscheidet, neben ihr her zu leben. Die meisten Leute in San Francisco, und ich bin sicher, dass das auch für das gesamte Silicon Valley gilt, arbeiten nicht in der Techbranche. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Untergruppe der Wirtschaft hier, aber sie hat diesen übergroßen Einfluss, weil es in der Branche so viel Reichtum und Macht gibt. Das hinterlässt also wirklich seine Spuren in der Stadt und ihrer Kultur. Aber es ist keineswegs so, dass San Francisco eine Art monolithische Technologiestadt ist.