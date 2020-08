Autorin über das Silicon Valley „Das alles ist einfach so kaputt und so amerikanisch“

Sie sprechen oft den Selbstoptimierungszwang an: Ob Fitnesstracker für Mitarbeiter, eigene Fitnessstudios im Büro oder das ewige Inlinern und Skateboarden im Büro. Geht es nicht ohne?

Ich denke, dass Unternehmenskulturen oft die Schwerpunkte des Geschäftsmodells widerspiegeln. In der Techbranche gibt es einen echten Drang, alles zu messen. Seinen Blutzuckerspiegel zu überwachen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Diese Art von Biohacking meine ich. Das ist, glaube ich, so etwas wie eine Subkultur in der Techbranche. Aber ich war noch nie an einem Arbeitsplatz, wo es hieß, ich müsse alle meine Schritte tracken oder so. Allerdings arbeiten in der Techbranche viele Menschen, die diese Idee der Quantifizierung und des Biohackings auch für sich selbst gut finden. In der Tech-Szene sind Messungen nämlich das A und O. Das habe ich selbst erlebt: In einem meiner Jobs wollte ich die Texte auf der Website verbessern – zumindest mal die Zeichensetzung ordentlich machen. Es war wirklich schwer, das durchzusetzen, weil man die Wirkung von guten Texten nicht direkt messen kann. Da musste ich dann argumentieren, dass Texte eine Form der User Experience sind und die Leute nichts lesen sollen, was Fehler hat - weil sowas direkt ins Auge springt. Das den Tech-Leuten klar zu machen, war aber schwierig. Den Wert von Dingen zu verdeutlichen, die eben nicht quantifizierbar sind. Und das ist meiner Meinung nach die Ursache vieler Probleme der Start-ups. Dass mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt wird.