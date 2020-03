Bauwirtschaft Mit Sand, Schotter und Sophia Thomalla

Die ersten Monate sorgten bereits für Schwung: Neben diversen Fernsehbeiträgen produzierten Thomalla und Schüttflix zum Jahresstart einen „Schüttstorm“-Kalender, in dem sich die Influencerin auch mal kaum bekleidet in Bausand räkelt. Das Versprechen: Mit den Fotos werde „jeder Tag so sexy wie das Bestellen mit der App“. Hülsewig grinst. „Mal gucken, was uns noch so einfällt.“



Aktuell stimmen auch die eigentlichen Geschäftszahlen: Im ersten Jahr vermittelte die Plattform Schüttgut in einem siebenstelligen Wert, mit monatlichen Wachstumsraten von 50 Prozent. Für 2020 sei ein achtstelliger Außenumsatz „sehr sicher“, so Hülsewig. Zudem testen nach Angaben des Start-ups bereits erste größere Bauunternehmen die App – die tun sich häufig schwer, große Flotten an Schüttgut-Lastern zum passenden Zeitpunkt zusammenzukaufen. Schüttflix nutzt die Einkaufspreise der Lieferanten, sucht selbst Fahrer zum Festpreis und bietet dem Einkäufer dann einen Fixpreis pro Tonne oder Kubikmeter an. Die eigene Marge ist da bereits einkalkuliert. „Der Netzwerkeffekt kommt dann, wenn wir überall liefern können“, sagt Hülsewig, „So ein Profi bestellt ja bis zu fünf Mal die Woche.“