Berlin Ladehemmung in Deutschlands Start-up-Hauptstadt?

Dennoch loben hier herangewachsene Unternehmen die Stadt in den höchsten Tönen. Mit Zalando hat sich das Berliner Erfolgs-Start-up schlechthin erst im Sommer noch längerfristig an die deutsche Hauptstadt gebunden: Der Onlinehändler eröffnete Ende Juni sein neues Hauptquartier im Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. „Berlin hat als Stadt unser Wachstum ermöglicht – Zalando wäre in der jetzigen Form nicht in jeder Stadt möglich gewesen. Seit Gründung war Berlin unsere Heimat und so soll es auch langfristig bleiben“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.



Auch das Dasein des Kochboxen-Lieferanten Hello Fresh begann in Berlin. Johannes Willberg, Vice President People bei HelloFresh, schätzt vor allem die Internationalität der Stadt: „Berlin ist eine internationale, sehr vielseitige Stadt. Bei uns arbeiten mittlerweile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 verschiedenen Ländern der Welt. Als international agierendes Unternehmen sind wir darauf sehr stolz.“ Die Heimat von HelloFresh sei Berlin und werde das „vorerst auch bleiben“, sagt Willberg.