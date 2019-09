Berlin Ladehemmung in Deutschlands Start-up-Hauptstadt?

Klimpke hat seinen persönlichen Lebensmittelpunkt bereits nach Berlin verlagert. Vyking.io sitzt zurzeit in Berlin und London. Das Berliner Büro befindet sich in der Factory. Klimpke schätzt hier den Zugang zu Talenten in der Augmented Reality. Catherine Bischoff ist CRO der Factory, die sich klar von dem Prinzip des reinen Coworkings abgrenzt: „Co-Working-Spaces gibt es in Berlin mehr als genügend. Bei uns geht es allerdings viel mehr um das Netzwerk als um den Arbeitsplatz“, erklärt Bischoff. Das Angebot richte sich an Start-ups in einem sehr frühen Stadium. „Sie müssen Zugang zu Talenten, Investoren und Kunden haben, um überhaupt zu skalieren. All das fördern wir hier.“