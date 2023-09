Beste Bedingungen für Start-ups Diese Grafiken zeigen, welche Unis die meisten Gründer hervorbringen

Doch wohin verschlägt es die Studentinnen und Studenten zur Gründung ihrer Start-ups? In dieser Betrachtung schneidet das Cluster Berlin deutlich besser ab als München. 81 Prozent der Start-ups, die den Berliner Hochschulen zugeordnet werden konnten, verbleiben in der Hauptstadt, nur fünf Prozent wandern nach München ab – noch weniger in andere Regionen. Zwar kann auch die bayrische Landeshauptstadt den Großteil ihrer Start-ups halten (64 Prozent). Allerdings wandern auch 22 Prozent nach Berlin ab. Ob sich diese Migrationsbewegungen in den kommenden Jahren abschwächen wird, ist noch nicht sicher. Dafür spricht, dass in den vergangenen Jahren etwa mit Celonis und Personio auch in München Start-ups mit Milliardenbewertungen entstanden sind und so die Aufmerksamkeit der Investoren Richtung Süden lenken. Earlybird etwa hat schon vor einiger Zeit sein zweites Büro in München eröffnet.