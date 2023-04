Beste Bedingungen für Start-ups Stuttgart ist jetzt die Hauptstadt für Gründer

Stuttgart schneidet in dem Ranking von Business Name Generator besonders in zwei Kategorien gut ab. Im Top-10-Vergleich weist nur Frankfurt ein höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf. Und der Gewerbesteuersatz ist nur in Berlin noch niedriger. In der Hauptstadt zahlen Mieter aber inzwischen durchschnittlich über 300 Euro mehr Miete als in Stuttgart. Und die Lebensqualität ist in Berlin am schlechtesten.



Gründen gehöre in Berlin „oft auch ein bisschen zum Lifestyle“, berichtet Hertel, die selbst einige Jahre dort gelebt hat. Nach dem Motto: Gründen, um gegründet zu haben. Stuttgarter Gründer hätten meist schon ein paar Jahre in der Unternehmenswelt verbracht – und ganz konkrete Probleme, von denen sie wüssten, dass sie mindestens den eigenen Ex-Arbeitgeber genau so beträfen. Sie zeichneten sich durch „solide Geschäftsmodelle aus, die fast schon langweilig wirken“.