Boom dank Corona Der Angriff der Firmen-Facebooks

Außerhalb von Krisenzeiten hilft eine langfristige Strategie, um zuerst die Inhalte und dann die Mitarbeiter in die die neuen Dienste zu integrieren. Einige Unternehmen setzten auf analoge Werbung in der Belegschaft, berichtet Marquardt: Auf den Tabletts in der Kantine wurde mit Flyern für die Software geworben. „Eine kritische Masse von Mitarbeitern muss man erst einmal von den Anwendungen begeistern“, so Marquardt. Zentral ist zudem die Kultur im Unternehmen: Wer als Vorstand in seinen Rundmails von oben herab regiert, braucht in einer schicken App nicht auf Interaktion hoffen.