Brewdog Kultbrauer hat Ärger mit Ex-Mitarbeitern

Die schottische Craftbier-Brauerei Brewdog, eine der größten unabhängigen Brauereien der Welt, hat massiven Ärger mit ehemaligen Mitarbeitern. Mehr als 100 von ihnen werfen den Chefs und Brewdog-Gründern, James Watts und Martin Dickie in einem in sozialen Medien veröffentlichten Brief vor, eine toxische Arbeitsumgebung und eine „Kultur der Angst“ in dem Unternehmen geschaffen zu haben: „Ihr seid schuld an einer verrotteten Arbeitskultur“.