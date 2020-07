Build-Measure-Learn „Wir brauchen mehr Start-up-Denken, um die Krise zu überwinden“

Genau diese Philosophie sollten wir uns jetzt zu Herzen nehmen, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bekommen und gegen das Virus anzukämpfen. Denn klar ist, dass es noch lange keine eindeutigen Antworten geben wird. Wer aber in ständiger Ungewissheit agiert, kann keine perfekten Antworten geben. Die langfristige Planbarkeit, die erfahrene Unternehmen sonst so stark macht, ist aktuell oftmals dahin. In solchen Situationen sind kleine Schritte, schnelle Anpassungen mit schnellem Testen und Ausprobieren gefragt. Dabei geht es nicht darum das große Ziel aus den Augen zu verlieren, aber den Weg gilt es nun flexibel zu gestalten.



Ich habe das bei vielen Start-ups aus unserem Portfolio gesehen: Wir sind ja krisenerprobt. Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) wurde nach dem Platzen der DotCom-Blase gegründet und ist in der Finanzkrise groß geworden. Daher wissen wir: Die Talfahrt wird irgendwann vorbei sein, der nächste Boom wird kommen. Natürlich haben es auch in vergangenen Krisen nicht alle Start-ups geschafft, aber wer sich anpassen kann, digital denkt und bereit ist, neues schnell und schlank zu testen, ist oftmals besser aus der Krise gekommen.



Mehr Start-up-Mentalität für Deutschland bedeutet: einen konsequenten Digitalisierungskurs starten beziehungsweise vorantreiben, Partner aus Forschung und Entwicklung finden – und jetzt die Chance nutzen, gezielt mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir sehen in den 15 Jahren, in denen wir als HTGF aktiv sind, dass sowohl unsere Fondsinvestoren aus Großkonzernen und Mittelstand als auch unsere Start-ups von partnerschaftlicher Zusammenarbeit profitieren. Davon brauchen wir jetzt im großen Stil noch mehr – und ich versichere, dass es funktioniert. Mit einem solchen Denken und Handeln ist nicht nur den Mittelständlern und Industrieunternehmen geholfen, sondern womöglich auch vielen der 72 Prozent Gründerinnen und Gründern, die rückläufige Einnahmen und dadurch bedingte Liquiditätsengpässe als ihre aktuell größte Herausforderung bezeichnen (siehe aktueller Report von Deutsche Start-ups).