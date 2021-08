Chartanalyse statt Gedichtbesprechung Diese Start-ups wollen junge Leute fit für das Thema Finanzen machen

Diskutiert wurde anschließend sehr viel über das Für und Wider eines solchen Schwerpunkts, doch geändert hat sich wenig. Wirtschaft steht weiterhin nur an wenigen Schulen auf dem Lehrplan. Laut einer Studie der zum gleichnamigen Vermögensverwalter gehörenden Flossbach-von-Storch-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wird es auch dort, wo Unterricht stattfindet, nur unzureichend gelehrt: In keinem Bundesland erreiche der Stundenumfang den eines normalen Nebenfachs. Was die Politik offenbar nicht ändern will, versuchen nun Start-ups für sich zu nutzen. Ihr Anspruch: Die Generation Z fit für das Thema Finanzen zu machen – und nebenbei Kunden für die eigenen Finanzprodukte gewinnen.