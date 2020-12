Coachhub, Sharpist und Co. Boom neuer Plattformen: Coaching für alle

Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Vermittlungsplattform und HR-Beratung. So wirbt Coachhub mit Zugang zu seiner Denkfabrik „Coaching Lab“. Beteiligt sind Professoren, Psychologen, Forscher und Lernexperten. Sie entwickeln passende Coaching-Strategien für die Unternehmenskunden – etwa für die Digitalisierung, wenn das gerade das große Thema in der Firma ist. „Wir haben da mittlerweile ein tiefes Fachwissen, das uns zu Transformations-Partnern macht“, sagt Niebelschütz. Dazu kommen selbst entwickelte E-Learning-Inhalte. Das Versprechen: Die Mitarbeiter der Kunden erhalten im Anschluss an ihre Coaching-Sitzung per App thematisch passende digitale Lerninhalte. Die sollen die besprochenen Themen vertiefen. Mehr als 500 solcher Elemente hat Coachhub inzwischen im Programm. Eine ähnliche Strategie verfolgt auch Sharpist. Charmant aus Start-up-Sicht: Anders als das eigentliche Coaching lässt sich das E-Learning besser skalieren. Einmal entwickelte Inhalte können ohne zusätzliche Kosten unbegrenzt vielen Kunden angeboten werden.