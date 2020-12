Coachhub, Sharpist und Co. Boom neuer Plattformen: Coaching für alle

Der Wechsel zeugt von dem zunehmenden Wettkampf der Start-ups, deren Angebote sich auf den ersten Blick nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Bettercoach mit seinen nur 25 Mitarbeitern hat sich dabei vom Pionier zum Underdog gewandelt. Das Gründungstrio will ohne fremde Hilfe wachsen. „Wenn man Wagniskapitalfirmen an Bord holt, geht es immer darum, möglichst schnell einen Exit hinzulegen“, sagt Faasch. „Wir wollen lieber nachhaltig und langfristig etwas aufbauen.“ Die Konkurrenten haben da weniger Berührungsängste. Sharpist hat erst Anfang des Jahres 4,6 Millionen Euro unter anderem von Vorwerk Ventures bekommen. Coachhub hatte vor einem Jahr bereits 16 Millionen Euro eingesammelt. Wie das Start-up nun bekannt gab, haben Geldgeber nun noch einmal 25 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt. Neu im Kreis der Investoren ist mit Draper Esprit ein börsennotierter Wagniskapitalriese mit Sitz in London. Unter den bestehenden Gesellschaftern sind neben anderen die deutschen Frühphaseninvestoren HV Capital (früher HV Holtzbrinck Ventures) und Signal Ventures Capital – ein vom Versicherungskonzern Signal Iduna angeschobener Fonds. Die Coachhub-Gründer wollen das frische Kapital voll in das Wachstum investieren. Bis Ende des kommenden Jahres sollen 120 Mitarbeiter hinzukommen. „Wir sehen uns in einer guten Position, um das Rennen um die Marktführerschaft in Europa zu gewinnen“, sagt Niebelschütz. Zudem ermögliche sie dem Start-up außer in Europa auch in Asien sowie in den USA Fuß zu fassen. Dort macht Coachhub dem US-Anbieter Betterup Konkurrenz, der in seiner letzten Finanzierungsrunde 100 Millionen Dollar eingesammelt hatte.