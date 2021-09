Coachhub versus BetterUp Der Kampf um die Coaching-Vormacht spitzt sich zu

Gerade für die deutschen Portale, allen voran Sharpist und Coachhub, waren das schlechte Nachrichten. Doch sie geben sich keineswegs kampflos geschlagen, wie Coachhub-Gründer Matti Niebelschütz nun im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erläuterte. „In allen Märkten, in die wir in den vergangenen Monaten neu eingetreten sind, haben wir gleich extremes Wachstum erfahren - deshalb beschleunigen wir nun das Tempo nochmal“, so Niebelschütz, der dafür viel Kapital in die Hand nehmen kann: Gerade hat das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen, 80 Millionen Dollar konnten das Berliner Start-up dabei einsammeln. Insgesamt summiert sich die Finanzierung in der zweiten großen Runde damit auf 110 Millionen Dollar.