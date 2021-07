Coaching-Marktführer kommt nach Deutschland Wird BetterUp zum Facebook der Coachingbranche?

Die Plattformen selbst stehen allerdings vor einem Problem: Wie schon in vielen anderen Feldern der digitalen Wirtschaft spricht vieles dafür, dass sich auch beim Coaching am Ende nur ein Anbieter behaupten kann. Mit seinen vielen freischaffenden Einzelkämpfern auf der einen Seite und zahlungskräftigen Konzernen auf der anderen ist der Markt prädestiniert für diese Entwicklung.



Unter den deutschen Anbietern dürfte nun die Sorge zunehmen, dass auch dieses Monopol am Ende in den USA verwaltet wird. Zwar haben die deutschen Anbieter ihr Wachstum zuletzt nach Kräften verschärft, Coachhub gab jüngst bekannt, selbst in die USA expandieren zu wollen, in vielen europäischen Märkten hat man sich gut etabliert.