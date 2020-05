Corona-Hilfe Gründer warten auf Geld

Berlin verdreifachte kurzerhand die Mittel für die Start-up-Förderung. Eine Vorschusszahlung soll nun einfacher bewilligt werden, dazu sei ein „Corona-Bonus“ in Höhe von 5000 Euro möglich, heißt es von der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Bis zu 200 weitere Start-ups will die Hauptstadt so unterstützen können. Auch zusätzliche „Start-up-Stipendien“ sollen möglich sein. Dabei erhält ein Gründer ein Jahr lang monatlich 2000 Euro.



Die Hamburgische Investitions- und Förderbank reservierte aus einem 300 Millionen Euro schweren Soforthilfe-Paket 25 Millionen explizit für Start-ups. Knapp 60 Anträge über insgesamt 2,8 Millionen Euro wurden davon bereits bewilligt, heißt es auf Nachfrage – das entspricht im Schnitt knapp 50.000 Euro Unterstützung pro Start-up. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Aufgabenteil zu erfüllen, denn es ist uns bewusst, dass das Geld schnell bei den Startups ankommen muss“, teilt die Hamburger Wirtschaftsbehörde mit. Zudem arbeite man an zusätzlichen Instrumenten für das Bundesland, für die andere Vergabekriterien gelten sollen: „Um den weitreichenden Bedürfnissen der Hamburger Startups in der Krise gerecht zu werden, sind weitere Förderprogramme in Vorbereitung, die ebenfalls aus den bereitgestellten 25 Millionen Euro bedient werden“, sagt ein Sprecher.