Corona-Hilfe Gründer warten auf Geld

Eigentlich wollte Mauricio Esguerra in diesem Jahr richtig loslegen. Seine Firma Magment aus Unterhaching bei München entwickelt seit fünf Jahren Baustoffe, mit denen Fahrzeuge induktiv geladen werden können. Elektrisch angetriebene Autos, Roller, Gabelstapler oder Industrieroboter parken auf der Zementoberfläche des Start-ups – und laden so ihre Batterien wieder auf. Bis heute hat sich das junge Unternehmen aus eigenen Mitteln und mit der Unterstützung von privaten Geldgebern finanziert. „Wir sind genau an der Stelle, wo wir von den Pilotprojekten in die kommerziellen Installationen übergehen“, sagt Mitgründer Esguerra.