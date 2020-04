Coronavirus Rocket Internet rechnet mit mehr Insolvenzen bei seinen Start-ups

Die weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen dürften in diesem Jahr auch das Beteiligungsnetzwerk des Berliner Start-up-Investors Rocket Internet treffen. Man erwarte eine höhere Insolvenzquote als in den Vorjahren, teilte Vorstandschef Oliver Samwer am Donnerstag den Aktionären mit. Aus seiner Sicht werden bei vielen Beteiligungen die Umsätze langsamer steigen oder sogar sinken. Die Coronakrise wird laut Firmenchef Samwer negative Folgen für Unternehmen aus dem Rocket-Netzwerk haben. „Allerdings haben wir Kapital zur Verfügung, um weiterhin attraktive Unternehmen und hervorragende Teams zu unterstützen“, hob Samwer hervor. Viele erfolgreiche Unternehmen seien in Rezessionszeiten gegründet worden.