Corporate Venture Building Worauf es beim gemeinsamen Gründen ankommt

Ausgangspunkt war, dass die Versicherungskammer eine Institution im Bereich der Gebäudeversicherung ist – mindestens sieben von zehn Häusern in Bayern sind bei dem Konzern versichert. So entstand die Idee, ein Venture rund um das Wohnen und Leben in Gebäuden zu entwickeln und dem Start-up die Vorteile in Bezug auf Kundenzugang und Marktwissen mitzugeben. In diesem Ökosystem Living, wie wir es nennen, haben wir mit der Uptodate Ventures GmbH einen Hardware- und Service-Marktplatz mit Smart-Home-Produkten platziert. Zusätzlich haben wir die Nachhaltigkeits-App Earnest gestartet, die unseren Kunden beim Sparen von CO2 im eigenen Zuhause hilft. Das sind nur zwei Beispiele, die wir im Ökosystem Living entwickeln.