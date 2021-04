Coworking „Das 08/15-Büro hat ausgedient“

Und nicht zu vernachlässigen: Ein Einstieg dürfte in der aktuellen Situation besonders günstig sein. Heinemann hat sein eigenes Unternehmen JustBooks Mitte der 2000er-Jahre an Amazon verkauft, bei der Branchengröße Rocket Internet gearbeitet, Zalando mit groß gemacht – und früh in den Onlinehändler investiert. Jetzt hat er als Bestandsinvestor bei Unicorn Workspaces also nachgekauft. Immerhin kehre der Optimismus zurück, das Leben normalisiere sich, betont der Investor. Vielleicht ist das der berufsbedingte Optimismus eines Wagniskapitalgebers. Obwohl Heinemann sagt, deutlich ausgewogener und sachlicher zu sein als viele seiner Kollegen. Vielleicht ist es also das Vertrauen in Unicorn-Gründer Kosak. Der spüre, so sagt er, schon wieder eine anziehende Nachfrage.



Klar, Homeoffice habe sich bewährt, räumt Kosak ein. Sein Unternehmen will deshalb in Zukunft von den veränderten Ansprüchen an ein Büro profitieren. „Jetzt geht es für uns darum, das Büro als Begegnungsort wieder interessant zu machen.“ Als Ort für die Zeit mit den Kollegen. Für die Kreativität, die viele Arbeitnehmer gerade bei den Videokonferenz-Marathons vermissen. „Es braucht ein cooles Setup samt Lounge und Kaffeebar“, sagt Kosak. Das „08/15-Büro“, wie man es etwas aus der TV-Serie Stromberg kenne, habe ausgedient. An den Unicorn-Standorten – die unter anderem in Berlin, Hamburg, Potsdam und auch Lissabon sind – bietet das Start-up neben den Büroflächen auch die sogenannten Community Areas an. Inklusive Kaffeespezialitäten der hauseigenen Baristas.