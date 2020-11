Crowdfunding-Brauerei Von diesen Schotten können deutsche Brauer noch was lernen

Aber auch sonst brennen die beiden ein anarchisches Werbe-Feuerwerk ab: Mal projizieren sie sich selbst im Adamskostüm auf das Parlamentsgebäude in London. Dann erfinden sie pünktlich zu den Olympischen Spielen in London 2012 ein Bier, das sie „Never Mind the Anabolics“ nennen und das unter anderem Kreatin und Ginkgo enthält, Substanzen, die laut IOC unter die Dopingrichtlinien fallen. Zwei Jahre später nehmen sie Wladimir Putin aufs Korn. Zu den Winterspielen in Sotschi kreieren sie „Hello, My Name Is Vladimir“. Die Produktbeschreibung: „Ich bin ein Bier für den überheterosexuellen Mann, der gern oben ohne auf Pferden reitet und immer ein Messer bei sich hat.“ Das pinkfarbene Etikett ziert das Konterfei von Putin – allerdings verziert mit Lippenstift und Lidschatten.