Das Geschäft mit dem Tod Start-up mischt den Bestattungsmarkt auf

Mymoria drängt in einen Markt, der in Deutschland extrem zersplittert ist: Nach Auswertungen des Marktforschungsunternehmen Ibis World tummeln sich knapp 5700 Firmen in der Branche – 83 Prozent beschäftigen demnach weniger als zehn Personen. Selbst größere Ketten wie die Ahorn AG, ein Tochterunternehmen der Lebensversicherung Ideal, bleiben beim Marktanteil fünf Prozent. Das Geschäft ist krisenresistent: „Gestorben wird immer“, heißt es in der Branche. Auch durch die Corona-Pandemie, in der viele Trauerfeiern nur in kleinem Kreis stattfinden konnten, ist die Branche weitgehend unbeschadet gekommen. Staatshilfen musste kaum ein Betrieb in Anspruch nehmen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht.