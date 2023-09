Der Ursprung meiner Karriere: Sanislas Niox-Chateu „Vor 20 Jahren konnte ich nicht mal ein Brot beim Bäcker verlangen“

Die Idee für Doctolib reifte bei der Mitarbeit in Arztpraxen. Hier habe ich aus erster Hand erfahren, wie viel Zeit Verwaltungsaufgaben in Anspruch nehmen und wie digitale Innovation dazu beitragen kann, dem Gesundheitspersonal zum Wohle ihrer Patienten Zeit zurückzugeben. 2013 starteten wir in Frankreich, dann in Deutschland und Italien.