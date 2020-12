Deutsche Online-Händler „Viele Shop-Betreiber kommen über den Status als Kleinst-Händler nicht hinaus“

Gerade in Europa durchzustarten, scheint für Händler mit einem hohen Aufwand verbunden. Nach Daten des Statistik-Portals Statista finden in Europa nur rund zehn Prozent der Online-Verkäufe über Amazon statt. In Nordamerika liegt die Quote bei fast 40 Prozent. Das heißt: Händler, die hierzulande im großen Stil expandieren wollen, können oft nicht allein auf Amazon setzen und müssen sich vielmehr mit weiteren Vertriebsvarianten befassen. Der Aufwand ist folglich viel größer als in konzentrierten Märkten wie den USA.



Bettwäsche-Profi Gluschke sagt, er habe sich schwer mit dem Gedanken getan, den nächsten Schritt zu gehen. Er habe nie ein großes Unternehmen führen wollen. „Mir macht es Spaß eine neue Marke zu entwickeln und mit einem kleinen Team etwas neues aufzubauen.“ Deshalb will er das jetzt auch gleich noch mal machen – mit einer neuen Marke, diesmal für Gepäck.



