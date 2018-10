Deutschland Was für erfolgreiche Gründungen wichtig ist

Entsprechend ist auch die Formel "Mehr Gründungen führen zu mehr Wirtschaftswachstum" nicht per se richtig, wie jüngst eine Studie des IfM Bonn sehr anschaulich nachgewiesen hat. Darin wurde der Einfluss des Gründungsgeschehens auf die wirtschaftliche Entwicklung in den 402 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten untersucht.



Natürlich gibt es Regionen, in denen ein aktives Gründungsgeschehen mit einem hohen Wirtschaftswachstum beziehungsweise wenige Gründungen mit niedrigem Wachstum einhergehen. Und natürlich weisen städtische Kreise durchschnittlich höhere Gründungsraten auf als ländliche Gebiete. Gleichwohl gibt es aber auch zahlreiche Gebiete in Deutschland, in denen das Wirtschaftswachstum trotz regem Gründungsgeschehen dauerhaft unterdurchschnittlich bleibt. Dagegen stehen anderenorts Kreise trotz geringer Gründungsraten wirtschaftlich sehr gut da.