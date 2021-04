DHDL-Kandidat Werksta.tt „Wir haben auf kleiner Flamme allein weitergemacht“

Nach der der Sendung ist aus dem zugesagten Investment nichts geworden. Was versprechen Sie sich dennoch von den guten 15 Minuten vor einem Millionenpublikum?

Natürlich ist so eine Sendung für ein Konsumentenprodukt noch wertvoller. Aber ich bin mir sicher, dass auch Mitarbeiter aus Bäckereien heute zugesehen haben. Und wir sehen auch ein großes Potenzial, in weitere Bereiche und Branchen zu wachsen, in denen das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Wenn man sich dem Thema Lebensmittelverschwendung systematisch nähert, schaut man sich alle Prozesse im Unternehmen genauer an. Die Prognose ist das Herzstück vieler Unternehmensentscheidungen. Da geht es nicht nur um die Lebensmittel selbst, sondern auch um die Personalplanung oder die Lieferlogistik.