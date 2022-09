Diana zur Löwen „Testet das erst mal im Kleinen, bevor ihr acht Millionen Euro wollt“

Für welches der Start-ups, in das Sie mit Ihrer Firma bereits investiert sind, könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit einem der Löwen oder Löwinnen vorstellen?

Ich bin viel im B2B-Bereich investiert, also Geschäfte zwischen Unternehmen. In meinen Themen sind die anderen gar nicht so drin. Aber wenn ich etwa an Femtasy denke, die erotische Audiohörspiele machen, könnte ich mir Judith Williams da schon vorstellen. Sie hat zwar eine andere Zielgruppe als ich, aber es ist total erfrischend, mit ihr so ein Thema aufzugreifen.