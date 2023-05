„Die Höhle der Löwen“ 2023: So ging es mit Hiddencontact weiter

Wer beim Einparken ein fremdes Auto anstößt oder wem ein offenstehendes Fenster an einem Auto auffällt, hat bisher keine Möglichkeit, direkt mit dem Besitzer in Kontakt zu treten. Marius Walk und Jari Klose wollen das ändern: Mit Hiddencontact verkaufen sie QR-Code-Sticker, die von innen an die Windschutzscheibe geklebt werden. Wer den Code scannt, kann mit dem Besitzer in Kontakt treten. Das Prinzip nutzt das Stuttgarter Start-up zudem für Aufkleber an Koffern, Geldbörsen oder Wohnungstüren sowie für Schlüsselanhänger. Den Investoren in „Die Höhle der Löwen“ haben die Gründer 20 Prozent der Firmenanteile gegen 100.000 Euro angeboten. Eingestiegen ist trotz lobender Worte aber keiner der Löwen. Im Interview erzählt Mitgründer Jari Klose, warum er sich davon nicht entmutigen lässt und wie das Start-up nun mit Hilfe von Geschäftskunden wachsen will.