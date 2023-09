Die Höhle der Löwen 2023 „Unser Ziel ist es, Müttern die Unabhängigkeit zurückzugeben“

Schmidt: Wir sehen, wie schwer sich Unternehmen tun, Müttern nach der Elternzeit adäquate Jobs anzubieten. Zwei Drittel der Mütter müssen sich nach der Elternzeit mit weniger zufrieden geben. Die Zukunft der Arbeit ist Flexibilität, Unabhängigkeit und Vielfalt – all das ist für junge Mütter besonders wichtig. Aber heute tun sich noch viele Unternehmen schwer, das in ihren Strukturen abzubilden. Wir geben Müttern die Macht über ihre Lebensplanung zurück.



Sind Mütter nicht ausreichend durch die bisherigen Gesetze und Regeln abgesichert?

Pieper: Einige Unternehmen machen das sicherlich schon sehr gut. Aber als Festangestellte im Personalbereich saßen wir häufig zwischen den Stühlen, wenn Frauen schwanger wurden oder aus der Elternzeit zurückkehrten. Richtig verstanden haben wir es erst, als wir selbst in der Situation waren: Viele Unternehmen wissen nicht genau, was sie mit Müttern machen sollen. So landen die Frauen in einer Ecke, in die sie gar nicht hinein möchten und die ihren bisherigen Karriereweg auch gar nicht widerspiegeln. Sie haben manchmal das Gefühl, dass sie dankbar sein müssten, dass sie zurückkommen dürfen – das ist natürlich falsch.