Ralf Dümmel

Ralf Dümmel ist ein deutscher Unternehmer und Investor, bekannt als Juror in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen". Er ist Geschäftsführer der DS Produkte GmbH, einem Unternehmen für Haushalts- und Lifestyle-Produkte. Dümmel investiert in Start-ups, die in der Show auftreten, und bringt seine unternehmerische Erfahrung und sein Fachwissen in die Bewertung der Geschäftsideen ein. Durch seine Beteiligung an erfolgreichen Unternehmen in der Sendung hat er sich einen Namen als erfolgreicher Investor in der deutschen Gründerszene gemacht.

