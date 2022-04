Die Höhle der Löwen „Billigwerkzeuge werden früher oder später vom Markt verschwinden“

Eine Art Packstation für den Profibohrer: Das in Cottbus gegründete Start-up Thingk Systems entwickelt eine automatisierte Verleihstation für hochwertige Werkzeuge. Nutzer können sich beim Toolbot stundenweise und per App Maschinen wie Bohrhämmer, Stichsägen oder Trennschleifer leihen. Die Idee: Die Ausleihe soll für Nutzer günstiger sein als die Anschaffung von billigen Werkzeugen – und nachhaltiger für die Gesellschaft, weil viele Geräte ansonsten kaum genutzt in Kellerregalen verstauben. In Cottbus, Berlin und Kassel finden sich heute bereits die Anlagen des Start-ups. In der „Höhle der Löwen“ wollte das Gründerteam aus Jan Gerlach, Christian Lehmann, Mario Drelas und Krispin Schulz für zehn Prozent am Unternehmen 500.000 Euro. Die prominenten Investoren lobten die ausgefeilten Tüfteleien als „fähige Baumeister“, aber übten scharfe Kritik am Geschäftsmodell. Dagmar Wöhrl nannte die kapitalintensiven Stationen etwa „Geldschluckmaschinen“. Geld gab es in der Sendung nicht. Aufgegeben aber hat Thingk Systems nicht, wie Jan Gerlach im Interview berichtet. Ganz im Gegenteil. Das Team hat nicht nur an den Verleihschränken ordentlich geschraubt.