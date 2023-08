Die Höhle der Löwen „Carsten Maschmeyer ist für uns der Trauminvestor“

Ihr Schwerpunkt sind Software-Roboter und KI-Tools, die die Automatisierung in Unternehmen voranbringen sollen. Was sind da typische Anwendungsfälle?

Es gibt unzählige Menschen, die am Bildschirm von morgens bis abends dasselbe machen – vor allem bei Behörden, aber eben auch bei Versicherungen und Banken. Für Baufinanzierungen beispielsweise werden von den Kunden immer die gleichen Informationen abgefragt, die dann ins System eingegeben werden. Wir arbeiten auch mit einer Auslandskrankenversicherung zusammen, die jährlich eine Million Arztabrechnungen aus aller Welt bekommt. Bisher müssen da Mitarbeiter mit verschiedensten Sprachkenntnissen die Rechnungen prüfen und ins System übertragen. So etwas automatisieren wir.