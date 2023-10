Die Höhle der Löwen: Compounder „Wenn Maschmeyer grundsätzlich an uns glaubt, dann tun das auch andere“

Mehr als 450.000 Menschen starten pro Jahr in Deutschland ein Studium. Bei den Bewerbungen müssen sie bei jeder Hochschule, jedem Studiengang ihre Unterlagen neu hochladen und Formulare ausfüllen. Compounder aus Köln will zu einer zentralen Plattform für diesen Prozess werden – und so auch den Hochschulen viel Bürokratie abnehmen. Dafür kassiert das Start-up pro erfolgreich vermitteltem Studienanfänger eine Provision der Hochschule. In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ wollten die Gründer Evelyn Wagner, Carmine Alfonso Siena und Paula Vorbeck zehn Prozent der Unternehmensanteile gegen 400.000 Euro tauschen. Fast alle Investorinnen und Investoren winkten ab, Carsten Maschmeyer verlangte 25 Prozent am Start-up – das war den Gründern zu viel. Evelyn Wagner berichtet, wie es seit der Aufzeichnung vor einem halben Jahr weiterging.