„Die Höhle der Löwen“ (DHDL) 2023 So geht es mit dem Start-up Stack weiter

Die Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) ist im Jahr 2014 in Deutschland gestartet und begeistert seitdem regelmäßig das deutsche TV-Publikum. Dabei hat sich das Prinzip der Sendung seit der ersten Folge nicht geändert: Unterschiedliche Gründer präsentieren den Investoren – den sogenannten „Löwen“ – ihre Geschäftsideen, ihre Produkte und ihr Start-up. Die „Löwen“ können sich dazu entscheiden in die vorgestellten Ideen oder Produkte zu investieren und sich so am jeweiligen Unternehmen zu beteiligen. Die Unternehmer, die sich der DHDL-Jury stellen, versuchen die Investoren von ihrem Produkt zu überzeugen, um ihr Geschäft durch die finanzielle Unterstützung der „Löwen“ weiter auszubauen.