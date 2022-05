Die Höhle der Löwen „Die Leute mit Weber-Grill und großem Garten sind nicht unsere Zielgruppe“

Was hat sich denn seit der Aufzeichnung der Sendung vor einem Jahr verändert?

Wir haben uns zum Beispiel von der Idee verabschiedet, den Spontanlieferdienst an jedem Tag anzubieten. Die privaten Bestellungen kommen fast nur am Wochenende herein, deswegen konzentrieren wir uns darauf. Außerdem haben wir darauf reagiert, dass wir zunehmend Anfragen von Unternehmen bekommen haben. Das ist eine Zielgruppe, an die wir beim Start gar nicht gedacht hatten. Jetzt bieten wir gezielt Grillaxed für größere Gruppen wie zum Beispiel Firmenevents oder Teamabende an. Das wurde im vergangenen Jahr schon sehr gut angenommen, gerade in der Zeit, als es noch Coronakontaktbeschränkungen gab.